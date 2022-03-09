Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı

09.03.2022 00:57
Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı

Balıkesir'in Havran, Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi yüksek kesimlerine kar yağışı beklenenden önce gelince hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Balıkesir'in Havran, Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi yüksek kesimlerine kar yağışı beklenenden önce gelince hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler Kazdağları'nda ilerlemekte güçlük çekince yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı.

Meteoroloji'nin hafta ortası için uyarı yaptığı kar yağışı Kazdağları'na erken gelince Edremit Yenice Karayolunda sürücüler karla kaplanan yolda zor anlar yaşadı. Karda ilerleyemeyen sürücüler yol kenarlarında park ederek ekiplerin yolları açmasını beklediler. Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalara başladı. Yetkililer bölgede zorunlu olmadıktan sonra sürücülerin bu yol kesimini kullanmamaları, kullanacak sürücülerin ise kar lastiği ve zincir bulundurmadan yola çıkmamaları gerektiğini ifade ettiler. - BALIKESİR

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Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı Edremit'te hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi Edremit'te hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları'nda aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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