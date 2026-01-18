Kazdağları'nda Kar Keyfi - Son Dakika
Kazdağları'nda Kar Keyfi

Kazdağları\'nda Kar Keyfi
18.01.2026 18:16
Sömestir tatilinde Edremit'in Kazdağları'na akın eden vatandaşlar karın tadını çıkarıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından Kazdağları'nın Hanlar mevkisi, sömestir tatilini fırsat bilen vatandaşları ağırladı.

Uzun süredir şehir merkezinde kar görmeye hasret kalan Edremit Körfezi'nde yaşayanlar, bölgeye giderek, doğanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri müzik sistemleri ve enstrümanlarla oyun havaları eşliğinde eğlenirken, bazıları ise mangal yakarak aileleriyle vakit geçirdi.

Sömestir tatilinde olan çocuklar ise kar topu oynayıp kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Yoğun ziyaret nedeniyle Edremit-Yenice kara yolunun Hanlar mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yüzlerce aracın aynı anda bölgeye gelmesiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgedeki görevli jandarma ve trafik ekipleri, buzlanma ile yoğunluk riskine karşı sürücüleri uyardı. Yetkililer, bölgeye çıkacakların araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, trafik işaretlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

Karın tadını çıkaran Erkan Sayın, "Çocuklara kar göstermeye getirdik. Yani şehir merkezine kar yağmadığı için şu an buraya geldik." dedi.

Ateş başında kar keyfi yapan Eda Aşık da, "Hanlar, Kazdağları'ndayız. Müthiş bir ortam, sucuk pişiriyoruz. Mutluyuz, güzel bir pazar." ifadelerini kullandı.

Ahmet Erdem ise "Ateşin başında çekirdek, mangal yapıyoruz, kahve içiyoruz. Kayak yapıyoruz, kar topu oynuyoruz. Yani kendimizi eğlendirmek için oyun oynuyoruz." diye konuştu.

Sömestir tatilinde karla buluşan çocuklardan Osman Berat Kulak da "Kazdağları'ndayım, çok mutluyum ve çok eğleniyorum. Arkadaşlar edindim, kardeşlerimle birlikte kayıyoruz, çok eğleniyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Edremit, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kazdağları'nda Kar Keyfi - Son Dakika

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
