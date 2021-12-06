KAZDAĞLARI'NDAKİ MARATONDA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika

Dünyanın oksijen oranının en fazla olduğu bölgelerinden biri olan Kaz Dağları, Türkiye'nin en önemli ultra maratonlarından İda Ultra sponsored by Karspor'a ev sahipliği yaptı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen maratonda mücadele eden Kudret Altak, bitiş çizgisini geçer geçmez kız arkadaşı Beyza Güzel'e sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Tüm maraton boyunca teklif yüzüğünü cebinde taşıyan Altak, 'Evet' cevabını aldı.

25 ülkeden bin 700 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca yapılan yarışlar sonunda İda Ultra'da şampiyonlar da belli oldu. Edremit Belediyesi'nin resmi sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle düzenlenen İda Ultra'nın sonu ilginç bir olaya da ev sahipliği yaptı.

Bu sene 5. kez düzenlenen İda Ultra'da yarışan Kudret Altak, koşu boyunca cebinde taşıdığı tek taş yüzükle kız arkadaşı Beyza Güzel'e evlenme teklif etti. Seyircilerin ve arkadaşlarının alkışları arasında Beyza Güzel teklifi kabul etti. Kudret Altak, evlilik teklifini edebilmek için yarışı bitirmeyi sabırsızlıkla beklediğini ve normal temposundan daha hızlı koştuğunu söylerken Beyza Güzel ise beklemediği bu teklif karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

POLYAKOVA VE OĞUZHAN EMRE ŞAMPİYON OLDU

Edremit Körfezi'nin büyüleyici manzarası eşliğinde, zeytin bahçeleri arasında, tarihle bugünü birleştiren parkuruyla ilk kez 2016'da yapılan Türkiye'nin ilk kış ultra maratonu İda Ultra'da merakla beklenen 114 kilometrelik mücadelede kadınlarda mutlu sona ulaşan isim Elena Polyakova oldu. Bitiş çizgisine 15 saat 49 dakika 28,71 saniyede gelen Polyakova'nın ardından Seda Nur Çelik ikinci, Mahya Karbalaii de üçüncü oldu.

Erkeklerde de büyük çekişmenin yaşandığı İda Ultra kategorisinde şampiyonluk Oğuzhan Emre Singer'e gitti. Salih Bulut'un ikinci olduğu 114 kilometrelik parkurda podyumu tamamlayan isim ise Konstantin Mansurov'du.