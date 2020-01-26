Kazım Karabekir Paşa ölüm yıldönümünde Kars'ta anıldı - Son Dakika
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Kazım Karabekir Paşa ölüm yıldönümünde Kars'ta anıldı

6 saat önce

Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 72'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Kazım Karabekir Paşa ölüm yıldönümünde Kars'ta anıldı, System.String[]

Kars'ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 72'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.


Anma programı İstasyon Mahallesi'ndeki Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın anıtına çelenk konulması ile başladı.


Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Tran Garı'ndaki programın ardından etkinliğe daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam edildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler, Kazım Karabekir Paşa ile ilgili şiirler okudu. Bir öğretmen tarafından "Kazım Karabekir Paşa"nın hayatı anlatıldı.


Kars'ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa'nın ölümün 72'inci yıl dönümü dolayısıyla Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir konferans düzenlenecek.


Programa; Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, 14. Mekanize Tugay Komutanı Özgür Nuhut, Belediye Başkan Vekili Hüsnü Duman, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, kamu kurum-kuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARS

Kazım Karabekir, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
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