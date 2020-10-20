Kazım Yücel: "Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz" - Son Dakika

Kazım Yücel: "Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz"

20.10.2020 12:26
Kazım Yücel:

İyi Partili Kazım Yücel, vatandaşları ve esnafı dinlemeye devam ediyor.

İyi Partili Kazım Yücel, vatandaşları ve esnafı dinlemeye devam ediyor. Yücel'in bu kez adresi Talas ilçesi oldu. İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, Talas ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren Kazım Yücel, "Bizler sadece seçim zamanları değil, yılın 365 günü vatandaşın arasındayız ve sorunlarını dinliyoruz. Not ettiğimiz sorunları bulunduğumuz meclislere taşıyoruz" dedi.

İyi Partili Kazım Yücel, mahalle mahalle, cadde cadde, sokak sokak gezmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, bu kez ilçe sakinlerinin daveti ile Talas oldu. Talas'ta esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Yücel'e İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri eşlik etti.

BİR İNSAN ALYANSI NEDEN BOZDURUR?

İyi Parti heyeti ziyaretlerine bir kuyumcu dükkanı ile başladı. Kuyumcuda ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Kuyumcu esnafı dükkanda bozdurulan altını gösterdi. Bozdurulan altınlar içinde alyanslar dikkat çekti. Kuyumcu esnafı İyi Parti heyetine ekonominin ne durumda olduğunu göstermek amacıyla "Bir insan alyansı neden bozdurur?" diye sordu. İyi Parti heyeti de hep birlikte "Durumu vahim olduğu" için yanıtını verdi. Kuyumcuda ekonominin kötü olduğu ve ülkenin yönetilemediği konuşuldu.

Kazım Yücel ve İyi Parti heyeti daha sonra ilçede bulunan bir çok esnafın dükkanını ziyaret etti.

BÜYÜK TORPİL İSTİYORLAR

Ziyaretin en çarpıcı kısmı ise bir vatandaş ile yapılan sohbet esnasında ortaya çıktı. Çocuğuna iş bulamayan bir anne bundan dert yandı. İş için gittiği yerde torpil istendiğini bu torpilin de büyük olması gerektiğinin vurgulandığını belirtti. Korka korka isim veren anne, iş bulamayan kocaman oğlunun ağladığını anlattı. Anne, iş bulmak için illa bir bakan tanıdığının bulunması gerektiğini ancak kendisinin böyle bir kimseyi tanımadığı için de oğlunun işsiz kaldığının göstergesi olduğunu söyledi.

SADECE SEÇİMLERDE DEĞİL

Yücel, yerel anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşların da sorunlarını meclislere taşıyacaklarını belirtti. Yücel, "Esnaflarımızın bir çoğu ekonomik anlamda müşterisizlikten, piyasaların durgunluğundan, ekonomik sıkıntıların artık had safhaya geldiğinden ve dükkanı siftah etmeden kapattıklarını bize illettiler. Belediye noktasındaki şikayetlerini de ilettiler. Her bir arkadaşımız ilgili noktaları bu şikayetleri iletecek ve çözüm yollarını arayacak. İyi Parti olarak bizler sadece seçimlerde oy istemek için vatandaşın arasına katılmıyoruz. Yılın 365 günü vatandaşlarla iç içe bir politika izliyoruz. Onları dinliyor ve sorunlarını çözmeye çalışıyoruz" dedi.

İyi Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir de ziyarete ilişkin değerlendirmesinde "Esnafımız pandemiden dolayı sıkıntıya girmiş. İşleri düşmüş. Sorunlarını çözebilmek için ne yapabiliriz diye konuştuk" dedi. - KAYSERİ

Kazım Yücel: Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz
Kazım Yücel: Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz

Faik Demir, İYİ Parti, Vatandaş, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazım Yücel: 'Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor         
11:19
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu         
10:40
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 12:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazım Yücel: "Sadece seçim zamanı değil, hep vatandaşın içindeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei