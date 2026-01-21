KBÜ Rektörü TBMM\'de Bilim Projelerini Tanıttı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir dizi temas gerçekleştirerek üniversitenin bilim temelli projeleri ve toplumsal faydaya yönelik çalışmalarını milletvekilleriyle paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, TBMM'de MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'u ziyaret etti. Görüşmelerde, KBÜ'nün "bilimsel bilgiyi toplumla buluşturma" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunan proje ve başarılar ele alındı.

Ziyaretlerde, Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezinin (KAPGEM) toplumsal faydaya odaklanan faaliyetleri hakkında milletvekillerine bilgi verildi. Prof. Dr. Kırışık, bugüne kadar dış politika, aile, eğitim, iletişim, orman, trafik güvenliği, sağlık, mimari, spor ile kültür-sanat gibi alanlarda hazırlanan 11 politika raporunu milletvekillerine sundu. Ayrıca 27 politika masasında görev alan 150'nin üzerinde akademisyen, uzman ve öğrenciyle yürütülmesi planlanan yeni çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmelerde, bu yıl ikincisi 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi ortaklığında İstanbul'da düzenlenecek olan Sosyalfest'in hazırlık süreci de gündeme geldi. Festivalin içerik başlıkları, iş birliği imkanları ve gençlerin insan ve toplum merkezli yaklaşımla yenilikçi çözümler üretmesini teşvik eden yapısı hakkında milletvekillerine bilgi aktarıldı.

TBMM'deki ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişi yapılması ve geleceğe yönelik iş birliği imkanlarının değerlendirilmesiyle sona erdi. - KARABÜK