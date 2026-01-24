KDK'dan Okul Yakınındaki Trafik Riski İçin Tavsiye - Son Dakika
KDK'dan Okul Yakınındaki Trafik Riski İçin Tavsiye

24.01.2026 11:32
KDK, okul çevresindeki direksiyon sınav güzergahının değiştirilmesini önerdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir velinin başvurusu üzerine, bir okul yakınında bulunan direksiyon eğitimi ve uygulama sınav güzergahının değiştirilmesi yönünde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiyede bulundu.

Ankara'da yaşayan bir veli, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğü bir okulun çevresindeki direksiyon eğitimi ve sınav güzergahını KDK'ye taşıdı.

Güzergah nedeniyle öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu savunan vatandaş, ilgili kurumlarla iletişime geçtiğini ancak sonuç alamadığını belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Başvuru üzerine KDK, ilgili okul çevresinde inceleme gerçekleştirdi. İncelemede, okul yönetimince, çocukların güvenliği için gerekli idari tedbirlerin alındığı, fiziki düzenlemeler ve uygulamaya yönelik önlemlerle öğrencilerin korunmasına özen gösterildiği tespit edildi.

Ayrıca kurum, güvenliğin yalnızca okul yerleşkesiyle sınırlı kalmaması, okul çevresinde de öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü durumun önlenmesi gerektiğini değerlendirdi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesine "yeni bir direksiyon eğitimi ve uygulama sınavı güzergahı belirlenmesine yönelik çalışmalara ivedilikle başlanması" tavsiyesinde bulundu.

Hem çocuklar hem sürücü adayları için riskli

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Ana sınıfı ve ilkokulda öğrenim gören çocukların yaşları dikkate alındığında trafikteki riski anlama, taşıt hızını algılama ve trafik akışını doğru değerlendirme kapasitelerinin sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Mevcut durum yalnızca öğrenciler bakımından değil, sürücü adayları açısından da risk oluşturmaktadır. Öğrencilerin hem küçük yaşta olmaları hem de hareketli bir yapıya sahip bulunmaları nedeniyle davranışlarının öngörülemezliği sürüş eğitimi alan sürücü adayları açısından ek bir risk unsurudur."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

