Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okuttu - Son Dakika

Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okuttu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu arife gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için 15 bin mezara 95 bin çiçek dikti.

Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okuttu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu arife gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için 15 bin mezara 95 bin çiçek dikti. Şehir mezarlığında Mevlid-i Şerif'in okutulduğu programda Belediye Başkanı Halil Posbıyık "Yakınlarımızın mezarını ziyaret edemiyoruz, bakımlarını yapamıyoruz, çiçek dikemiyoruz diye üzülmeyin. Hepsini sizin yerinize biz yaptık" dedi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da "Emeği geçenleri kutluyorum, vatandaşlarımızdan son bir talebimiz var. Bayramda kurallara uyalım" dedi.


Kdz. Ereğli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu arife gününde şehir mezarlığında mevlid okuttu. Yakınlarının kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için sosyal medyadan canlı yayın yapıldı. Belediye, 15 bin mezarın bakım ve onarımlarını yaptıktan sonra 95 bin adet çiçek dikti.


Şehir Mezarlığındaki mevlid programına Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. İlçe Müftülüğü ve Belediye din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından Belediye Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı dua etti.


Başkan Halil Posbıyık, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arife gününde yakınlarının mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlara "Yakınlarımızın mezarını ziyaret edemiyoruz, bakımlarını yapamıyoruz, çiçek dikemiyoruz diye üzülmeyin. Hepsini sizin yerinize biz yaptık" diye seslendi.


Posbıyık, konuşmasında şunları söyledi:


"Dünya ve ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Kdz. Ereğli'de bu sıkıntılı günleri atlatmak için Kaymakamımızın önderliğinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Maskesinden sıcak AŞ dağıtımına, dezenfeksiyondan gıda kolisine kadar her türlü çalışmayı yapıyoruz. Yatırımları bir kenara bırakarak tamamen insanımızın sağlığı için çalışıyoruz. Sıkıntılı günlerde çektiği problemlerden uzaklaştırabilmek için devlet kurumlarımızla, sağlıkçılarımızla, emniyet kuvvetlerimizle, Kaymakamımızla, Valimizle birlikte çalışıyoruz. Kdz. Ereğli'de 56 mezarlığımız var. Bakımlarını elimizden geldiğince yapıyoruz. Bu arada duyarlı muhtarlarımız da var. Geçmişine saygı duyan muhtarlar, 'Belediye hepsine yetişemiyor' diye vatandaşlarla beraber mahallesindeki mezarlıkta temizliğe yardım ediyorlar. Sıkıntılı günlerde vatandaşlarımızın aklı fikri burada biliyorum. Arife günlerinde 20 yıldır burada hocalarımızla birlikte mevlid okutturur bütün vatandaşlar bu alanı doldurur hep beraber dua ederdik. Salgından dolayı bu sefer bundan mahrumuz. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için buraya gelemiyorlar. Vatandaşlarımızı temsilen siyasi parti ilçe başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi davet ettik Kaymakamımızla beraber. Mezarlığın dökülen kırılan yerleri tamir edildi. Özellikle sahipsiz mezarlar tamamen yeniden yapıldı. Mezarlıkların tırpanları, temizlikleri yapıldı. Göçen, toprağı azalmış mezarlara dışarıdan topraklar taşındı ve üzerleri dolduruldu. 95 bin adet çiçek siparişi verdik ve 15 bin mezarımıza 95 bin adet çiçek diktik, suladık. Son derece mutluyuz, çünkü evinden çıkamayan, aklı burada olan geçmişine saygı duyan benim hemşehrilerim 'Ben gidip bir Fatiha okuyamadım' diye üzülmesinler istedik. Tamirlerini yaptık, temizledik, çiçeklerini ektik, suladık ve bugün de değerli hocalarımızla birlikte başta Kaymakamımız olmak üzere burada hep beraber onlar adına Allah'a dua ediyoruz. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Canlı yayınla bütün hemşehrilerimizin evlerine konuk oluyoruz, evlerinde ellerini açıp bizimle beraber dua ediyorlar. Her zaman söylediğim gibi geçmişlerine saygısı olmayanın dirisine zaten saygısı olmaz. Allah bugün ettiğimiz duaları kabul etsin, bayramınız kutlu olsun.


Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da yaptığı konuşmada, sokağa çıkma kısıtlamasına ilçe genelinde vatandaşların uymasını istedi. Hiç kimsenin bir yakınına virüs bulaştırarak vebal altına girmek istemeyeceğini söyleyen Kaymakam Çorumluoğlu, gündeme ilişkin şu açıklamada bulundu:


"İki aydır Kdz. Ereğli'de, belediye başkanımız, sağlık çalışanlarımız, emniyet, jandarma kuvvetlerimiz ve arkadaşlarımız ile birlikte mücadele ediyoruz. Bugüne kadar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza korona virüs mücadelesinde teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Belki zaman zaman delinmeler olsa da virüs aşamasını gayet iyi götürdük. Son bir talebimiz var. Bayramlarımız bizim kucaklaştığımız, büyüklerimizin ellerini öptüğümüz günlerdir. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, devletimiz bu konuda uyarılarını yeniliyorlar. Vatandaşlarımız kurallara mutlaka uysun. Zonguldak iyileşti. Vaka sayısı itibariyle Ereğli ve komşu ilçemizdeki bir kaç vakamız haricinde iyi götürüyoruz. Bu öyle bir şey ki iyi gidiyor gibi gözükse de bir anda bir yerden yeniden başımıza geliyor. Bayramı çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Alınan tedbirleri görüyorsunuz, inşallah önümüzdeki cumadan itibaren sosyal mesafeye dikkat ederek cuma namazlarını kılmaya başlayacağız. Kendi başımıza çok fazla hareket etmeyelim. Bize bir şey olmaz dediğimiz anda ailelerinize zarar verirsiniz, vebal altına girersiniz. Hiçbir kişi anne ve babasına hastalık taşıyarak vebal altına girmek istemez. Buna dikkat edin, çok kalmadığını düşünüyorum bu sürecin. Haziran ayının başında inşallah birlikte olacağız."


Daha sonra Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık birlikte uzun yıllar Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı yapan Ruhi Cöbekoğlu'nun mezarına çiçek diktiler. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 06:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okuttu - Son Dakika

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