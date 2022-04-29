Kdz. Ereğli'de 7.8 ton karışımlı akaryakıta el konuldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde bir iş yerine yapılan operasyonda 7.8 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliğince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen saha çalışmaları dahilinde il dışından tedarik edilen yüklü miktarda karışımlı akaryakıtın Kışla Sanayi Sitesi içerisinde bulunan depoda muhafaza edildiği tespit edildi. Dün öğlen saatlerinde söz konu su iş yerine yapılan operasyonda 7.8 ton karışımlı akaryakıt, 1 adet su motoru ve 3 adet aktarım hortumu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.A. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK