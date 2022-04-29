Kdz. Ereğli'de 7.8 ton karışımlı akaryakıta el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kdz. Ereğli'de 7.8 ton karışımlı akaryakıta el konuldu

29.04.2022 22:15
Kdz. Ereğli'de 7.8 ton karışımlı akaryakıta el konuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde bir iş yerine yapılan operasyonda 7.8 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde bir iş yerine yapılan operasyonda 7.8 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli KOM Grup Amirliğince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen saha çalışmaları dahilinde il dışından tedarik edilen yüklü miktarda karışımlı akaryakıtın Kışla Sanayi Sitesi içerisinde bulunan depoda muhafaza edildiği tespit edildi. Dün öğlen saatlerinde söz konu su iş yerine yapılan operasyonda 7.8 ton karışımlı akaryakıt, 1 adet su motoru ve 3 adet aktarım hortumu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.A. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi Ereğli'de mezarlıklarda bayram temizliği Ereğli'de mezarlıklarda bayram temizliği

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Akaryakıt, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kdz. Ereğli'de 7.8 ton karışımlı akaryakıta el konuldu - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Gelin tarafı, damat düğüne geç gelince kızlarını başka bir akrabayla evlendirdi
21:49 Esenyurt'ta husumetli olduğu eniştesine silahlı saldırı düzenleyen şahsı kameralar görüntüledi
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
21:01 Aydın'da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 22:25:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kdz. Ereğli'de 7.8 ton karışımlı akaryakıta el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement