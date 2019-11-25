Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

Keban'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve beraberindeki öğretmenler, Keban 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, " Bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda heyecanla, aşkla, umutla çalışmak hepimizin görevidir.Biz öğretmenler ve eğitim yöneticileri olarak omuzlarımızdaki yükün farkındayız. En büyük beklentimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, velilerimizin ve vatandaşlarımızın maarif davamızda bizim yanımızda olması, bizlere destek olmasıdır." dedi.

İlk ve orta dereceli okullar arası düzenlenen "Öğretmenler Günü " konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini Keban Kaymakam Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç tarafından verildi.