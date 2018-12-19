Son Dakika Haberleri: Keban'da "Genç Nida Hafızlık Yarışması"

Keban'da "Genç Nida Hafızlık Yarışması"

48 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Genç Nida Hafızlık Yarışması" yapıldı.

Keban'da
Elazığ'ın Keban ilçesinde "Genç Nida Hafızlık Yarışması" yapıldı.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde, imam hatip liseleri kız öğrenciler arası Genç Nida Hafızlık Yarışması gerçekleştirildi. Programa İlçe Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım Karaca, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmada İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Duaa Khalouf Abıd birinci, Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Gülhan Arı ikinci,Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinden Şuheda Tümen üçüncü, Şehit Eyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesinden Merve Çelik ise dördüncü oldu. Birinci olan Abıd aynı zamanda bölge müsabakalarında Elazığ'ı temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye girene ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:22 Kaynak: İHA

Elazığ, Genç, Keban, Güncel
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