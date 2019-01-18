Son Dakika Haberleri: Keban'da Karne Sevinci

Keban'da Karne Sevinci

1 saat önce

Keban ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.

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Keban ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Keban Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne programına katılan Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Karne dağıtan Kaymakam Tepeli, öğrencilerden yarıyıl tatilini güzel geçirmelerini ve kitap okumalarını istedi.

Tepeli, daha sonra "eğitim" konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Şube Müdürü Münir Yıldız, Atatürk İlkokulu Müdürü Ömer Ağır ve veliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:38 Kaynak: AA

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