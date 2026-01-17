Keban\'da Tavşan Avında Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan arkadaşlar arasında yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, av sırasında B. B., iddiaya göre yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.'yi vurdu. Yaralanan D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
