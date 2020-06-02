Keban'da, Türk Kızılay için kan bağışı - Son Dakika

Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen ve Türk Kızılay'ın başlattığı "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında Keban ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Keban'da 15 Temmuz Şehitler Meydanında kan bağışı otobüsünde vatandaşlar kan bağışladı.

Kızılay Kan Merkezi'nde Dr. İbrahim Çiftçioğlu, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar göstermektedir ki, en güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu, kanlarını özgürce hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara Kızılay adına teşekkür ediyoruz." dedi.