Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kuruldu - Son Dakika

Keban'ın Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kuruldu

Elazığ'ın Keban ilçesinin Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kuruldu.

Elazığ'ın Keban ilçesinin Altıyaka köyüne güneş enerji sistemi kuruldu. Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, 2021 yılı KÖYDES programı kapsamında Karşıyaka mezrasına güneş enerjili sistem ile içme suyu sağlandı. Kaymakam Hasan Akbulut, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, savcı Semih Gök, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ile tesiste incelemede bulundu, bilgi aldı. Akbulut, içme suyunun köy sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Su kullanımı bölgemizin önemli sorunlarından biri. Hazırlamış olduğumuz projelerle köylerimizin ihtiyaçlarını birbir gideriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz kurmuş olduğumuz bu tür sistem ve tesisleri koruyarak azami ölçüde hizmet almayı sağlamalarıdır. " dedi.

Son Dakika

Siirt'te dehşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş olarak bulundu

Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar

"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!

Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor