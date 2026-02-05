Kebap Ustası Depremden Sonra Hayata Tutundu

Adıyaman'da yaşayan kebap ustası Mahmut Bıçak, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından asker arkadaşının telefon çağrısıyla geldiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurdu.

Uzun yıllar Adıyaman'da lokanta ve restoran işletmeciliği yapan Bıçak, mesleğinde uzmanlaşarak yöresel kebap ve dürüm lezzetleriyle tanındı. Ancak 6 Şubat depremlerini ailesiyle birlikte yaşayan Bıçak'ın evi ve iş yeri ağır hasar gördü, çok sayıda komşusu ise hayatını kaybetti.

Depremin ardından, 1992 yılında Gümüşhane'de vatani görevini yaparken tanıştığı Çanakkaleli asker arkadaşı Necdet Öner, Mahmut Bıçak'a ulaştı. Ailenin durumunu öğrenen Öner, Bıçak'ı memleketi Ayvacık ilçesine davet etti.

Bu daveti geri çeviremeyen Bıçak, eşi, üç çocuğu ve iki torunuyla Çanakkale'ye geldi. Bir süre asker arkadaşının evinde misafir olan Bıçak, daha sonra mesleğini burada sürdürmeye karar vererek işletmesini açtı.

Dürüm ustası Mahmut Bıçak, AA muhabirine, deprem sürecini çok ağır yaşadıklarını söyledi.

Evlerinin yıkılmadığını ancak yakın komşularını depremde kaybettiklerini belirten Bıçak, şöyle konuştu:

"Süreç çok sıkıntılıydı. İlk zamanlarda iletişim sorunları yaşadık. Daha sonra asker arkadaşım Necdet Öner bana ulaştı. Uzun süre haber alamadığını, çok merak ettiğini söyledi. 'İyi misiniz?' diye sordu ve bizi Ayvacık'a davet etti. Geldik, sağ olsun bizi evinde ağırladı. İlgisi, alakası mükemmeldi. Allah razı olsun."

Yaşadığı depremi yeniden hatırlamak istemediğini dile getiren Bıçak, "Çok acı bir durum. Bunu ancak yaşayanlar anlayabilir." dedi.

Adıyaman'a döndü ama tutunamadı

Yaklaşık 35 gün Ayvacık'ta kaldıktan sonra Adıyaman'a döndüklerini anlatan Bıçak, orada yeniden bir hayat kurmanın mümkün olmadığını fark edince tekrar Çanakkale'ye geldiklerini söyledi. Mahmut Bıçak, şunları kaydetti:

"Asker arkadaşım Necdet Öner bizi tekrar çağırdı. Yeniden evinde misafir etti. Biz de ne yapabileceğimizi düşünürken Ayvacık'ın kuytu bir köşesinde küçük bir dükkan tuttuk. 'Bismillah' dedik ve bugünlere geldik. Çok şükür. Bu süreçte bize destek olan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram'a, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Artık, kendimizi Ayvacıklı hissediyoruz."

"Dürümcü Mahmut Usta" isimli işletmede Adıyaman'a özgü lezzetler sunduklarını anlatan Bıçak, ürünlerinde zırh kıyması kullandıklarını belirtti.

Sabah 07.00'de iş yerini açtıklarını, akşam 22.30'da kapattıklarını dile getiren Bıçak, kebap ve dürüm sevenleri Adıyaman lezzetlerini tatmaya davet etti.