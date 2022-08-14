Kebapçıların sıcakla imtihanı - Son Dakika
Üye Girişi

Kebapçıların sıcakla imtihanı

14.08.2022 09:34

Kebapçıların sıcakla imtihanı Sıcağın bunalttığı Adana'da, kebap ustaları 60 derecede çalışıyor Kebapçı Uğur Aydın: "İşimizi aşk ile yapıyoruz" Kebap ustası Mustafa Keser: "Ocak başında baygınlık geçirenler oldu" Türkiye'nin en sıcak illerinden olan öğle saatlerinde sokakların neredeyse...

Kebapçıların sıcakla imtihanı

Sıcağın bunalttığı Adana'da, kebap ustaları 60 derecede çalışıyor

Kebapçı Uğur Aydın: "İşimizi aşk ile yapıyoruz"

Kebap ustası Mustafa Keser: "Ocak başında baygınlık geçirenler oldu"

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan öğle saatlerinde sokakların neredeyse boş kaldığı, yüksek nem yüzünden nefes bile alınmakta zorlanılan Adana'da, kebap ustaları 60 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışıyor.

Adana'da hava sıcaklığı gün içerisinde termometrelerde 45-47 dereceyi bulurken kebap ustaları da ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 60 derecede 'güçlükle çalışıyor'. Sabah 07.00'de yanan mangal, gece 00.00'a kadar sönmüyor. Günde yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalarda iki vardiya halinde en az 8 saat mangalın başında kalıp ter döküyor.

"En az 60 derecede çalışıyoruz"

Kebapçı Uğur Aydın, sıcağa alıştıklarını ve işlerini severek yaptıklarını belirtti. Aydın, "Yaz mevsiminde Adana denildi mi akla sıcak hava geliyor. Dışarıda 45 derece hissediliyor. Biz burada ocak başında ise en az 60 derecede çalışıyoruz. Aşk ile yaptığımız için çok zorlanmıyoruz ama yine de sıcak hava bizleri etkiliyor" diye konuştu.

Ocak başına klima takamadıklarını aktaran Uğur Aydın, "Personel sayımız fazla olduğu için herkes ocakta dinlenerek çalışıyor. Oraya klima veya vantilatör taktıramıyorum. O zaman da sıcak ve soğuk değişimi nedeniyle hasta olunma ihtimali yüksek. Personellerin sağlığını tehlikeye atmış olurum" dedi.

"İşimizi seviyoruz"

Kebap ustası Mustafa Keser ise bazı kişilerin ocak başında baygınlık geçirdiğini söyleyerek, "Burada herkes çalışamaz. Vücut direnci gerekir. Bazı kişiler gelip baygınlık geçirerek geri gidiyor. Bizler ekmek parası için çalışıyoruz. İşimizi de seviyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Kuşadası Körfezi'nde deprem (3) Kuşadası Körfezi'nde deprem (3) Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA

Mustafa Keser, Uğur Aydın, Aydın, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kebapçıların sıcakla imtihanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevap şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü
01:07 TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü! Sürücü ehliyetsiz çıktı
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
00:28 Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!
00:16 Boşanma aşamasındaki eşini mahallede düzenlenen düğünde başından vurarak katletti
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 09:34:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kebapçıların sıcakla imtihanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement