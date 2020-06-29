Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "7 gün 24 saat sokaklardayız" - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "7 gün 24 saat sokaklardayız"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Halkı unutursan, zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Halkı unutursan, zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın. Halk, kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür." açıklamasında bulundu.

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Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mesai mefhumu tanımaksızın, bitmek bilmeyen enerjiyle Keçiören'e hizmet ettiklerini ve 7 gün 24 saat sokaklarda vatandaşın taleplerini dinlediklerini belirtti. Altınok, "Bir yandan belediyemizin borcunu ödüyor diğer yandan da söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm vardır. Bizim hizmet anlayışımızda eserler bırakırken gönüllere dokunmak ve gönüller yapmak esastır." ifadelerini kullandı.

İlk belediye başkanı seçildiği 1994 yılından günümüze kadar belediyecilikte birçok yeniliğin öncüsü olduklarını da vurgulayan Başkan Altınok, Keçiören'de hayata geçirilen projelerin birçok il ve ilçe belediyesine de örnek olduğunu aktardı.

"Halktan kopmazsan yukarıya taşınırsın"

İlçedeki sokak, park ve pazarlarda vatandaşla kurduğu gönül bağından büyük mutluluk duyduğuna dikkati çeken Altınok, şöyle devam etti:

"Gerek sokakta gerekse makamımızda vatandaşımızla iç içe, gönül gönülleyiz. Altınok hizmette bir neferdir. Keçiören'e yakışır hizmetlere ve eserler bırakmaya devam ediyoruz. Hakkı ve halkı unutmamak lazım. Eğer halktan koparsan halk seni aşağıya da çeker, şayet halktan kopmazsan yukarıya taşır. Halkı unutursan, zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın. Halk, kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür."


"Yeni projeler yolda"

Altınok, Keçiören için söz verilen projelerin yapımına başladıklarını ve bu projeleri hedeflenen zamanda tamamlayacaklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:


" Ankara'da, uzun zaman sonra belediye imkanlarıyla inşa edilen bir eser olma özelliği taşıyan 400 araçlık kapalı otoparkımızın yapımına devam ediyoruz. Otoparkımızın üstü su ve gül meydanı olarak hizmet verecek. Yine Cumhuriyet Kulemizin de ihalesini tamamladık. Bu vizyon projemizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Devam eden bir diğer projemiz ise ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir. Dünyanın en güzel meydanını Keçiören'e yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra kapalı semt pazarı, spor tesisleri ve kültür merkezleri gibi birçok projemize de önümüzdeki günlerde başlıyoruz."

Turgut Altınok, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:01 Kaynak: AA

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