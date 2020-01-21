Keçiören Belediye Başkanı Altınok:

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vizyon projeleri olan Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını 2021 yılında yapacaklarını bildirdi.

Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesinin birkaç ay içinde yapılacağını duyurdu.

Cumhuriyet Kulesi'nin Ankara ve Keçiören'in marka değerini artıracağını belirten Altınok, kuleden ayda 2 milyon TL kira geliri elde etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Keçiören'e yerli ve yabancı turist çekmek istediklerini bildiren Altınok, "Yüksekliği 30 metre daha artırılacak Cumhuriyet Kulesi, tamamlandığında, cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara'nın gözbebeği haline gelecek." değerlendirmesini yaptı.

Kulenin Tac Mahal mimarisinden esinlenerek yapılacağını aktaran Altınok, ziyaretçilerin 600 metrekareden fazla alana sahip Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebileceklerini, Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykellerin de 42 metre yükseklikte olacağını ifade etti.

Kule ihalesinde son aşmaya geldiklerini belirten Altınok, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını taçlandıracağımız vizyon projemiz olan Cumhuriyet Kulesi'ni muhakkak bitireceğiz. 2021 yılında da açılısını yaparız." ifadelerini kullandı.