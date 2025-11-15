Keçiören Belediyesi'nden Semt Pazarları Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi'nden Semt Pazarları Denetimi

15.11.2025 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, semt pazarlarında ürünlerin gramajı ve tartı aletlerinin doğruluğunu denetleyerek, esnafı kurallara uyması konusunda uyardı. Denetimler, vatandaşların haklarını koruma amacıyla devam edecek.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tartı ve terazi denetimi yaptı.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, semt pazarlarında ürünlerin gramajlarının doğru belirlenmesi amacıyla pazar esnafının kullandığı terazi ve ölçü aletleri kontrol edildi.

Terazilerin doğru ölçüm yapıp yapmadığını tek tek inceleyen ekipler, fiyat etiketlerinin doğru ve anlaşılır şekilde yazıldığını, ürünlerin gramajlarının ise belirtilen miktara uygun olup olmadığını denetledi. Ayrıca, tezgahların temizliği ve düzeni de kontrol edilerek, pazarlarda güvenli ve hijyenik alışveriş ortamı sağlanmaya çalışıldı.

Esnafa gerekli uyarılar yapıldı

Ekipler, denetimler sırasında, etiketleme ve tartı kurallarına uyulması konusunda esnafı uyardı. Vatandaşların haklarının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, eksik veya hatalı tartı yapan esnafa gerekli işlem yapıldı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Semt pazarlarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimlerle hem vatandaşlarımızın haklarını koruyor hem de esnaflarımızın daha düzenli ve doğru şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Amacımız esnafımıza ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın sağlığını ve bütçesini korumak. Esnaflarımızdan kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Denetimlerimiz, pazarlarda huzurlu ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Semt Pazarları Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi 26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
Kim der 63 yaşında Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Yunanistan’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert tepki Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı Sivas’a lapa lapa kar yağdı Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor Törende yürek yakan görüntü Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

10:50
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam
10:44
Fenerbahçe’nin yıldızı milli maçta sakatlandı
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı
10:18
Avrupa’nın en büyük kentinde bomba alarmı 21 bin kişi tahliye edildi
Avrupa'nın en büyük kentinde bomba alarmı! 21 bin kişi tahliye edildi
10:10
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
Şehit cenazesinde skandal: Görüntüye büyük tepki var
09:45
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
Ekip otosu tıra arkadan çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralı
09:23
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi İşte başvuru sayısı
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 11:09:18. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Semt Pazarları Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.