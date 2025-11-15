Keçiören Belediyesi'nden Semt Pazarları Denetimi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tartı ve terazi denetimi yaptı.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, semt pazarlarında ürünlerin gramajlarının doğru belirlenmesi amacıyla pazar esnafının kullandığı terazi ve ölçü aletleri kontrol edildi.

Terazilerin doğru ölçüm yapıp yapmadığını tek tek inceleyen ekipler, fiyat etiketlerinin doğru ve anlaşılır şekilde yazıldığını, ürünlerin gramajlarının ise belirtilen miktara uygun olup olmadığını denetledi. Ayrıca, tezgahların temizliği ve düzeni de kontrol edilerek, pazarlarda güvenli ve hijyenik alışveriş ortamı sağlanmaya çalışıldı.

Esnafa gerekli uyarılar yapıldı

Ekipler, denetimler sırasında, etiketleme ve tartı kurallarına uyulması konusunda esnafı uyardı. Vatandaşların haklarının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, eksik veya hatalı tartı yapan esnafa gerekli işlem yapıldı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Semt pazarlarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimlerle hem vatandaşlarımızın haklarını koruyor hem de esnaflarımızın daha düzenli ve doğru şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Amacımız esnafımıza ceza kesmek değil, vatandaşlarımızın sağlığını ve bütçesini korumak. Esnaflarımızdan kurallara uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Denetimlerimiz, pazarlarda huzurlu ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla devam edecek" dedi.