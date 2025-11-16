Keçiören Belediyesi'nin 2026 Yılı Bütçesi, 8 Milyar 500 Milyon TL Olarak Kabul Edildi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin 2026 yılı mali bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kasım ayı meclis toplantısında 8 milyar 500 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

ABB Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bütçenin hazırlanmasında ve onaylanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında, Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Hırvatistan'da düşen uçağın pilotuna rahmet dileklerini ileten Özarslan, "Öncelikle vefat eden meclis üyelerimizin yakınlarına yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde askeri kargo uçağının ve Orman Genel Müdürlüğü'müze ait uçağın düşmesiyle vefat eden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Cumhuriyet'imizi bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

"Hakkı ve hukuku gözeteceğiz"

Hazırlanan bütçe ile Keçiören'de hakkı ve hukuku gözeten bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını vurgulayan Özarslan, "Biz hak, hukuk, adalet peşinde; ülkenin yönetimi noktasında gelecek nesillere bırakacağımız vatan coğrafyası adına güzel hizmetler yapmanın peşindeyiz. Hazırladığımız bütçemizi sorunsuz bir şekilde, başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Başkanım ve sizlerin sayesinde geçirmiş bulunmaktayız. Allah hepinizden razı olsun. Biz de buradan sizlere söz veriyoruz; hakkı, hukuku, adaleti, fakiri, fukarayı, kimsesizi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeterek bu bütçeyi 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' anlayışıyla yönetmeye çalışacağız. Yüce Mevla'm biz sizlere, halkımıza, Keçiören'imize ve Ankara'mıza mahcup ettirmesin" diye konuştu.