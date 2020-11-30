Keçiören'de süs havuzlu otopark hizmete açılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Otoparkımızın üstünde bulunan süs havuzundaki ses ve ışık gösterileri ile hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacağız" dedi.

Keçiören Belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen 400 araçlık kapalı otoparkı kısa süre içerisinde hizmete açacak.

Hizmete açılacak yeni otopark hakkında bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kalaba Kent Meydanı'na inşa ettiğimiz otoparkımız, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Otoparkımızın üstünde bulunan süs havuzundaki ses ve ışık gösterileri ile hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacağız. Otoparkımız, uzun zaman sonra belediye imkanlarıyla, önemli bir rant noktasına kamu yararı gözetilerek inşa edilen bir eserdir. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan otoparkımızın üzerinde yer alacak olan süs havuzu, ses ve ışık gösterileriyle hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 68 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız 3 katlı olup, 400 araçlık kapasiteye sahip. Engellilerimiz için 14 araçlık yer ayırdığımız otoparkımız Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğumu hafifletecek. Elektronik "Dolu-Boş" sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkımızın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, elektrikli araç şarj ünitesi ve su deposu gibi alanlar da yer alacak" dedi. - ANKARA