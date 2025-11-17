Keçiören'de Çocuk Workshop Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Keçiören'de Çocuk Workshop Etkinliği Düzenlendi

17.11.2025 09:52
Keçiören Belediyesi, ara tatilde düzenlediği 'Çocuk Workshop' etkinliği ile çocukların el becerilerini geliştirdi. Etkinlikte taş boyama, çini sanatı ve kukla yapımı gibi birçok yaratıcı çalışma yer aldı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) tarafından ara tatilde düzenlenen "Çocuk Workshop" etkinliği, miniklerin hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşamalarını sağladı.

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi ÇEM'de 13-16 Kasım günleri arasında dört gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar; taş boyamadan çini sanatına, maske ve kapı süsünden kağıt bardakla kukla yapımına kadar birçok yaratıcı çalışmaya katıldı. Fasulye ekimiyle doğayla iç içe bir deneyim yaşayan minikler, uçurtma yapımı ve kitap ayracı tasarımıyla da kendi el emeği ürünlerini ortaya çıkardı.

Etkinlik; çocuklardan yoğun ilgi görürken, veliler de eğlenceli aktivitelerle çocuklarının dolu dolu bir ara tatil geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Çocuklarımızın hayal gücünün ve üretkenliğinin artmasına katkı sağladık"

Çocukların gelişimine katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Çocuklarımızın hem eğlenip hem de yeni şeyler öğrenebileceği etkinlikler düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Keçiörenli hemşehrilerim bu etkinliklerimize de yoğun ilgi gösterdi, hepsine teşekkür ediyoruz. ÇEM'de gerçekleştirdiğimiz bu atölyelerle çocuklarımızın hayal gücünün ve üretkenliğinin artmasına katkı sağladık. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın gelişimine katkı sağlamaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Çocuk, Son Dakika

Keçiören'de Çocuk Workshop Etkinliği Düzenlendi

SON DAKİKA: Keçiören'de Çocuk Workshop Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
