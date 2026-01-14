Keçiören'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
3-sayfa

Keçiören'de Uyuşturucu Operasyonu

Keçiören\'de Uyuşturucu Operasyonu
14.01.2026 19:20
Ankara Keçiören'de jandarma, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapan bir kişiyi yakaladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda İ.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evine düzenlenen operasyon sonucunda 1.2 kilogram sentetik kannobinoid, 122 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon sonucu malzemelere el konulurken, İ.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA



Sizin düşünceleriniz neler ?


