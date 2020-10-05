Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Oruç Vural (60), bataklığa saplanan keçisini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı. Vural ve keçisi ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki bir kum ocağında meydana geldi. Oruç Vural'ın kum ocağının sahasında otlattığı keçilerden biri su içerken bataklığa saplandı. Vural, keçisini kurtarmaya çalışırken kendisi de bataklığa saplandı. Beline kadar bataklığa batan ve tüm çabalarına rağmen çıkamayan Vural'ı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla Oruç Vural ve keçisi bataklıktan kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden Vural, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.