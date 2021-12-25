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Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular - Son Dakika

Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular

25.12.2021 16:22

Silivri'de bulunan ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu. Cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Saat 14.00 sıralarında Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan ormanlık alanda yaşanan olayda kedi beslemeye gelen 2 kişi yanmış cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğunu belirledi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇOCUĞUNU KAYBETMİŞTİ

Feizi'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Ayrıca Feizi'nin geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybettiği, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, Feizi'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde de duruyor.

3 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Kadının ölümü ile ilgili eşi, komşusu ve Feizi'yi ormanlık alana getiren taksi şoförü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olay yerinden kareler;

SİLİVRİ'DE YANMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
SİLİVRİ'DE YANMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
SİLİVRİ'DE YANMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU
Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular
Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular
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Jandarma, İntihar, kedi, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular - Son Dakika
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