Kedi Evimizdeki Canlar, Babesia Taramasından Geçti - Son Dakika

Ziyarette, merkezde yer alan 'Kedi Evi'ndeki misafir canların babesia taraması yapıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Serkan Bakırcı, Doç. Dr. Hüseyin Bilgin Bilgiç, Araştırma Görevlisi Dr. Metin Pekağırbaş ve Doktora Öğrencisi Hakan Kanlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi heyeti, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli veteriner hekimler eşliğinde merkezde yer alan 'Kedi Evi'ndeki canları ziyaret ederek, hayvanlarda babesia adlı kan paraziti yönünden hastalık taramalarını yaptı. Tarama sonucunda elde edilecek bulgulara göre Manisa Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince gerekli müdahalelerin tatbik edileceği belirtilirken, söz konusu hastalık taramalarının da periyodik olarak devam edeceği bildirildi.