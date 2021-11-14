Kediye tekmelediler! Kahkaha atıp görüntüleri sosyal medyada paylaştılar - Son Dakika

Yalova Merkez'e bağlı bir parkta gerçekleşen olayda, yabancı uyruklu bir kişinin yavru kediye tekme attığı görüntüler gündem oldu. Tekmelendikten sonra metrelerce savrulan kedinin yerde kıvrandığı anların görüntüsü yürekleri sızlatırken, şahısların o sırada kahkahalarla gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Şahısların sosyal medya hesaplarından yayınladığı video, Twitter'da kısa zamanda gündem oldu. Görüntülere büyük tepki toplarken, yorum yapan kullanıcılar ise sorumluların bir an önce bulunmasını talep etti.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER

Öte yandan söz konusu videonun 3-4 gün öncesine ait olduğu ortaya çıkarken, görüntülerdeki şahısla birlikte olayı cep telefonuyla kaydeden arkadaşının geçtiğimiz cuma günü adli işlemler için savcılığa sevk edildiği öğrenildi.