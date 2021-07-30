Kekik rekoltesi yarı yarıya düştü

Dünyanın kekik bahçesi olan ve bu alanda 'Coğrafi İşaret' tescili bulunan Denizli'de, bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle rekoltenin yarı yarıya düştüğü belirtildi.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Eziler Mahallesinde üretilen kekik rekoltesi, geçen yıla oranla yarı yarıya azaldı. Üreticiler, rekolte düşüklüğünü kekiğin tam boy atma zamanı olan Nisan ve Mayıs aylarında yağan yağış miktarının azlığına bağlıyor.

Kekik üretimi hakkında açıklamalarda bulunan kekik üreticisi İsmail Toraman, kekik dikimine Eylül -Ekim ayı gibi başladıklarını belirterek; "Kış ayı boyunca kekik ile uğraşıyoruz. Mart Nisan ayları içerisinde ise tarladan söküp bağına dikiyoruz. Sonra bir iki ay sonra çapasına başlıyoruz. Daha sonra hasat zamanı geliyor. Hasat zamanında biçimi yapılıyor. Buradan da çuvallara koyup fabrikaya gönderiyoruz. Bu sene üretim geçen seneye göre yüzde elli düşük. Geçen yıl bir tarladan 2 bin 300 kilo ürün almıştım. Bu sene bin 700 kilo ancak alırız. En az 700 - 800 yüz kilo hava şartlarından dolayı yağış olmadığı için kayıp var. Sadece bizde değil bu bölgede kayıp çok. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yağış yağmadığı zaman rekolte düşüyor. O aylar kekiğin sürüm zamanı. Yağış olmayınca uzamıyor. Geçen sene boyu 60-70 santim ise bu sene ancak 40 santim oldu" dedi.

"Virüse karşı etkili"

Kekiğin kullanım alanları hakkında da açıklamalarda bulunan Toraman, "Kekik genelde ilaç sanayinde kullanılıyor. Kekik yağı, kekik suyu oluyor. Yemeklerde de kullanılıyor. Çay olarak içmede de kullanılıyor. Özellikle korona virüs salgınına karşı çok etkili olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla kekik, virüslere karşı çok etkili. Belki bu yüzden midir bilmiyorum ama bizim burada bu salgından çok az kişi etkilendi. Çok fazlada da ağır geçiren olmadı. Olanlar da hafif atlattılar" diye konuştu.

Güney bölgesinde yetiştirilen kekiklerin yüksek yağ onanı nedeniyle piyasada daha çok rağbet gördüğüne dikkat çeken Toroman, şöyle konuştu:

"Araştırmalara göre Güney bölgesindeki yetişen kekiklerin diğer yerlere oranla daha yağlı ve daha kaliteli olduğu biliniyor. Nedeni de daha bizim buraların diğer kekik üretim merkezilerine oranla daha yüksek olması. Yüzde 79 gibi yüksek bir yağ oranına sahip Yağ oranı yüksek olduğu için piyasada bizim kekiğimiz daha fazla rağbet görüyor" - DENİZLİ