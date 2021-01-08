- Kelkit çayı daha temiz akacak - Son Dakika

- Kelkit çayı daha temiz akacak

08.01.2021 11:29

- Kelkit çayı daha temiz akacak Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yapılan Atık Su Arıtma Tesisi ile Kelkit çayı daha temiz akacak.

- Kelkit çayı daha temiz akacak

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yapılan Atık Su Arıtma Tesisi ile Kelkit çayı daha temiz akacak.

Reşadiye Belediyesi tarafından ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Mengen Kalesi mevkiinde yapılan Atık Su Arıtma Tesisi 7.5 milyon TL'ye mal olacak. Tesis projesi 2036 yılı nüfus tahminine gör planlanarak yapılırken, gerektiğinde kapasitesi artırabilecek. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte atık sular arıtılarak Kelkit Çayına deşarj edilecek. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, inşaat mühendisi Salih Gürpınar'dan bilgi aldı. Başkan Yılmaz, 2020 yılı içerisinde ihalesi yapılan Reşadiye atık su arıtma tesisinin 4 ay süre içerisinde yüzde 80/90 kaba inşaatı bitirilmiş olduğunu söyledi. Mekanik elektrik ve su ihtiyaçları giderilmek üzere şantiyede ki yüklenici firmanın hava şartlarına bağlı olarak tesisin 2021 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtin Başkan Yılmaz, "Proje maliyeti 7.5 milyon TL olup yüzde 50'si hibe yüzde 59'u belediyemiz tarafında ödenecek bir bedeldir. Reşadiye'nin 11 milyon TL'lik altyapısından sonra son aşaması olan arıtma tesisi faaliyete geçtiğinde inşallah temiz bir çevreye kavuşmuş olacağız. Irmaklarımıza serbest bırakılan bir su değil temizlenerek akıtılan bir su haline gelmiş olacak. Bu proje İller Bankası tarafından yüklenici firmaya yaptırmaktadır" dedi.

Katı atıklar Erbaa'ya gönderiliyor

Başkan Yılmaz, katık atıkların Erbaa ilçesine gönderildiğini belirterek "Katık arıtma birliği ile birlikte toplanılan beldelerimiz yine ilçemizden köylerimizden gelen çöplerimiz Erbaa'ya götürülerek dönüşümde enerjiye dönüştürülmektedir. Özel idare ile birlikte yatırım yapılmakta altyapısı tamamlanan ilçemizin üst yapısı tamamlandıktan sonra çöp sorunları tamamen ortadan kalkıp inşallah temiz bir Reşadiye olacak insanlarımıza bu hizmeti götürebilmek için gayret sarf etmekteyiz. Bu yatırımında Reşadiye'mize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

- Kelkit çayı daha temiz akacak
- Kelkit çayı daha temiz akacak
- Kelkit çayı daha temiz akacak
- Kelkit çayı daha temiz akacak

Türk Lirası, Reşadiye, Kelkit, Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Kelkit çayı daha temiz akacak - Son Dakika


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