Keltepe Kayak Festivali Hazırlıkları Tamamlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, hafta sonu düzenlenecek Keltepe Kayak Festivali öncesinde kayak merkezinde incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, hafta sonu düzenlenmesi planlanan Keltepe Kayak Festivali öncesinde Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Festival süresince alınacak tedbirler ve yürütülen hazırlık çalışmaları yerinde değerlendirildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde pistlerin durumu, telesiyej ve mekanik tesislerin işleyişi, güvenlik önlemleri, ulaşım ve otopark düzenlemeleri ile ziyaretçilerin konfor ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı. İl Müdürü Güven, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festivalin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Güven, Keltepe Kayak Merkezi'nin spor turizmi ve kış etkinlikleri açısından bölgenin önemli bir değeri olduğunu vurguladı.

Coşkun Güven, "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz Keltepe Kayak Festivali'nde vatandaşlarımızın keyifli ve güvenli bir gün geçirmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Keltepe, her geçen gün artan ilgisiyle Karabük'ün kış turizmindeki vitrini olmaya devam ediyor" dedi. - KARABÜK