Keltepe Kayak Festivali Hazırlıkları Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Keltepe Kayak Festivali Hazırlıkları Tamamlanıyor

Keltepe Kayak Festivali Hazırlıkları Tamamlanıyor
22.01.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven, Keltepe Kayak Festivali öncesi hazırlıkları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, hafta sonu düzenlenecek Keltepe Kayak Festivali öncesinde kayak merkezinde incelemelerde bulunarak hazırlıkları yerinde değerlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, hafta sonu düzenlenmesi planlanan Keltepe Kayak Festivali öncesinde Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Festival süresince alınacak tedbirler ve yürütülen hazırlık çalışmaları yerinde değerlendirildi.

Gerçekleştirilen incelemelerde pistlerin durumu, telesiyej ve mekanik tesislerin işleyişi, güvenlik önlemleri, ulaşım ve otopark düzenlemeleri ile ziyaretçilerin konfor ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı. İl Müdürü Güven, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festivalin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Güven, Keltepe Kayak Merkezi'nin spor turizmi ve kış etkinlikleri açısından bölgenin önemli bir değeri olduğunu vurguladı.

Coşkun Güven, "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz Keltepe Kayak Festivali'nde vatandaşlarımızın keyifli ve güvenli bir gün geçirmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Keltepe, her geçen gün artan ilgisiyle Karabük'ün kış turizmindeki vitrini olmaya devam ediyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keltepe Kayak Festivali Hazırlıkları Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:17:11. #7.11#
SON DAKİKA: Keltepe Kayak Festivali Hazırlıkları Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.