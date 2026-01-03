Keltepe Kayak Merkezi Sezonu Açıldı

KARABÜK'teki kış turizmi bölgesi Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 175 santimetreye ulaşmasıyla kayak sezonu başladı. Kar yağışının etkili olması ve sezonun açılmasıyla birlikte pistlerde kayak keyfi yapmak isteyenler merkeze akın etti. Çam ormanları arasındaki kayak merkezine gelenler, kayarak eğlenceli vakit geçirdi.