Kemal Ademi, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığını açıkladığı Kemal Ademi, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığını açıkladığı Kemal Ademi, İstanbul'a geldi.
İsviçre'nin Zürih kentinden kalkan uçakla saat 23.10'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Ademi'yi Fenerbahçe Kulübü İdari Menajer Yardımcısı Emir Yolaç karşıladı. 24 yaşındaki golcü oyuncu, konaklayacağı otele hareket etmek üzere havalimanından ayrıldı.Ademi'nin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:48 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kemal Ademi, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
Son Dakika Annelerinin şiddetine, dayılarının tacizine maruz kalan 4 kardeş, korkudan dışarı çıkamıyor Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi