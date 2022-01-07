KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev kararı alan Bakırköy Belediye'sinde çalışan işçilerle görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Beylikdüzü'ndeki tören alanına toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev başlatan Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler de geldi. İşçiler, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçilerin görüşme talebi kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüştü.

"SAYIN BAŞKAN NOT ALARAK OLAYI ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda kendisine yaşananları aktardık. Kendisi sorunu çözeceğini söyledi. Sayın başkan not alarak olayı çözeceğini söyledi. Bakırköy Belediye başkanını yanına çağırıp sorunu çözeceğini belirtti" dedi.

UZUN SÜREDİR GREVDEYDİLER

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev başlatmışlardı. Bakırköy Belediyesi'nde Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasına karşı işçiler 75 gündür grev yapıyorlardı.