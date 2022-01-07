Üye Girişi
KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

07.01.2022 13:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev kararı alan Bakırköy Belediye'sinde çalışan işçilerle görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev kararı alan Bakırköy Belediye'sinde çalışan işçilerle görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Beylikdüzü'ndeki tören alanına toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev başlatan Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler de geldi. İşçiler, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçilerin görüşme talebi kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüştü.

"SAYIN BAŞKAN NOT ALARAK OLAYI ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda kendisine yaşananları aktardık. Kendisi sorunu çözeceğini söyledi. Sayın başkan not alarak olayı çözeceğini söyledi. Bakırköy Belediye başkanını yanına çağırıp sorunu çözeceğini belirtti" dedi.

UZUN SÜREDİR GREVDEYDİLER

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev başlatmışlardı. Bakırköy Belediyesi'nde Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasına karşı işçiler 75 gündür grev yapıyorlardı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

YORUMLAR
500

Belediye İş Sendikası, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesi davasında karar çıktı Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesi davasında karar çıktı         
13:50
4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu         
13:47
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42

Son Dakika Haberleri
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
13:12 Edirne'de yaşayan genç kadın her güne korkuyla uyanıyor
12:54 ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı
12:49 TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı
12:47 Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!
12:47 Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 13:53:28. #1.12#
SON DAKİKA: KEMAL KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY BELEDİYESİ İŞÇİLERİYLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement