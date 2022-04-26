Kemal Kılıçdaroğlu: Kavga Edeceğiz - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir videoyu, "Kavga edeceğiz" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımına, "Kavga edeceğiz" notunu düştü. "Cesaret yoksa zafer de yoktur" başlıklı videoda, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

"Ey saray, sesimi duyuyor musun? Hiç kimse olarak gördüklerin, yani görmezden geldiğin, hiç kimse olarak gördüklerinin karanlık, ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben, o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin 'beşli çetelerini' de düşünüyorum ve yumruklarımı sıkıyorum. 'Bunlar; engerekler ve çıyanlardır. Bunlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır' diyor Ahmed Arif. Dünya, kötülük yapanların yüzünden değil, kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa, zafer yoktur.

İçimde, bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte, yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkanlarla kavga edeceğiz. Ülkede milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz. Çocukları etten, sütten mahküm bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla kavga edeceğiz. Sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle kavga edeceğiz. Uyuşturucu baronlarıyla iş tutanlarla kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip, Brunsonları özel uçaklarla gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Halkın milyarlarını, alın terini arka kapıdan satanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle; vatanı satanlarla kavga edeceğiz."