Kemal Yiğit Güler, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı oldu

Ak Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na Kemal Yiğit Güler getirildi.

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nda 1 aya yakın bir süre önce görevinden ayrılan Hayri Danacı'nın yerine Kemal Yiğit Güler getirildi. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından yapılan açıklamada, "AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Kemal Yiğit Güler atanmıştır. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ve gayretle yürüten Hayri Danacı'ya, teşkilatımıza sunduğu kıymetli emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan Kemal Yiğit Güler'e ise üstlendiği bu önemli sorumlulukta başarılar diliyor, Kayseri gençliğine ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim, birliğimizi ve mücadelemizi daim etsin" dedi. - KAYSERİ