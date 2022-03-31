Keman resitali eşliğinde çöp topladılar - Son Dakika

Keman resitali eşliğinde çöp topladılar

SİVAS SCÜ kampüs alanı içerisinde akademisyenler ve öğrenciler keman resitali eşliğinde bahar temizliği yaparak çöp topladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs alanında bahar temizliği yapıldı. Cumhuriyet Teknokent'in önünden başlayan temizlik kampüs alanı içerisinde bulunan Hasbahçe de son buldu. Cumhuriyet Teknokent,, Kariyer Geliştirme Merkezi(KİMER), 1S1K Kulübü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bahar temizliğinde Sivas Belediyesi Kültür Sosyal Müdürlüğünün görevlendirdiği Osman Taşköprü tarafından keman resitali yapıldı. Çöp toplarken keman resitalini duyan öğrenciler şaşkınlığını gizleyemezken kimi öğrenciler ise şarkılarıyla kemana eşlik etti.

"Oldukça fazla atık gördük"

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Bölümünde öğretim üyesi olan Mualla Akçadağ, etkinliğe 200'ü geçkin öğrencinin katıldığını belirterek, "Bu etkinlikte Cumhuriyet Teknokent' en başlayarak has bahçeye kadar üniversitemizin kampüs alanında öğrencilerimizle birlikte çevre temizliği yapıyoruz. Oldukça fazla atık olduğunu gördük, bu bizi üzse de aslında üniversitemizin genel anlamda çevresinin temiz olduğunu da gördük. Sigara izmaritlerin bolca olduğunu gördük. Yaklaşık 200'ü geçkin öğrencimiz katıldı ama öğrencilerimiz farklı noktalarda temizlik yapıyor. İfadelerini kullandı.

"Neden buradasınız diye soranlar oldu"

Sivas Belediyesi Kültür Sosyal Müdürlüğü tarafından görevlendiren Osman Taşköprü, öğrencilerin kendisini görünce şaşırdıklarını ifade ederek, "Arkadaşlar güzel bir etkinlik planlamışlar. Sivas Belediyesi Kültür Sosyal Müdürlüğü olarak bizi de bu etkinliğe dahil ettikleri için çok teşekkür ederiz. Güzel bir farkındalık, öğrencilerimizde gerecekten bunun farkında olurlarsa çevrelerini kirletmemelerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim içinde farklı bir proje oldu ilk kez böyle bir şey yaşamış olduk. Onlarla beraber bu etkinliğe katılmak gerçekten güzeldi. Onlarda ilk kez böyle bir etkinlikle karşı karşıya kaldıkları için şaşırdılar, neden buradasınız diye soranlar oldu. Bizde sizleri yalnız bırakmamak için belediyemiz adına buradayız dedik" dedi.

"Keman eşliğinde çöp toplamak güzel oldu"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden Esin Esra Ceyhan, keman eşliğinde çöp toplamanın kendilerine keyif verdiğini söyleyerek, "1S 1K Kulübündeyim, inşallah devamı gelir, çok eğlendik çok zevk aldık. Birde şunun farkına vardım sürekli buradan gelip geçiyordum ama bu kadar kirli olduğunu bilmiyordum. Temizledik bizim içinde iyi oldu keyif aldık. Keman eşliğinde çöp toplamak güzel oldu. En azından çöp toplarken zevk aldık" dedi.