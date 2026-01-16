Antalya'nın Kemer ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.
Kuzdere Mahallesi'nde baba İ.A. (52) ile oğlu S.A. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. babasını bıçakladı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli ise ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kemer'de Babasını Bıçaklayan Oğul Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?