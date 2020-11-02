Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi - Son Dakika

Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi

02.11.2020 14:36
Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi, System.String[]

Türkiye'nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer'e tatile gelen yerli ve yabancı misafirler için, ilçe genelindeki otellere pandemi sürecini anlatan bilgilendirme mektupları dağıtıldı.

Türkiye'nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer'e tatile gelen yerli ve yabancı misafirler için, ilçe genelindeki otellere pandemi sürecini anlatan bilgilendirme mektupları dağıtıldı. Rusça ve İngilizce olarak hazırlanan mektuplar otellerin odalarına bırakıldı.

Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğince yapılan proje kapsamında ilçedeki turistlerin gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilmelerini anlatmak amaçlandı.

Rusça ve İngilizce dillerinde ilçe genelindeki otellere dağıtılan bilgilendirme mektubunda, pandemi sürecinde alınan tedbirler, etkin denetimler ve uygulamalar sayesinde Kemer'in turizm alanında son derece güvenli bir yer olduğu belirtildi. Kemer'e gelen yerli ve yabancı misafirlerin gönül rahatlığıyla çarşı ve pazar yerlerinde alışveriş yapabileceklerinin anlatıldığı mektupta, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin oldukça güvenli olduğu da vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde yapılan projede, turistlerin güvenli şekilde tatillerini yapabilmelerini anlatmak istediklerini söyledi. Başkan Topaloğlu, otellerde konaklayan misafirlere ulaştırılan bilgilendirme mektuplarıyla ile ilgili şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz bu mektupları otel yetkililerine ulaştırdı. Onlar da otellerinin odalarına turistler okusun diye dağıtımını yaptı. Amacımız, ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlere, Kemer'in güvenli tatil merkezi olduğunu anlatmak. Pandemi sürecinde alınan tedbirler sayesinde gönül rahatlığıyla alışveriş yapmak için çarşıya çıkılabileceğini anlatmak istedik." - ANTALYA

Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi
Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi

İngilizce, Türkiye, Turizm, Kemer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi - Son Dakika


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