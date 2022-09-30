Göynük Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı - Son Dakika
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Göynük Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı

30.09.2022 13:59
Göynük Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı

Kemer ilçesindeki Göynük Ortaokulu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Kemer ilçesindeki Göynük Ortaokulu'nun temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Tamamı devlet tarafından yapılacak 24 derslikli okulun temel atma töreninde konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AHENK projesi ile eğitimde nitelik ve kaliteyi artırmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Yazıcı, bir yılı tamamlamadan okulun hizmet verir hale geleceğini vurgulayarak, "Şükürler olsun artık ihtiyaç olan okullarımızı çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırıyoruz. Aynı zamanda AHENK projemizle de eğitimin niteliğini, kalitesini artırmak adına yaklaşık 35 bin öğretmenimizle gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki birkaç yıl sonra Antalya, kitap okuma oranı en yüksek illerden biri olacak." dedi.

Çocukların halk oyunları gösterisinin ardından, ortaokul öğrencilerinin yazmış olduğu şiir kitabı Vali Yazıcı'ya hediye edildi.

Törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Ersin Yazıcı, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göynük Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göynük Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı - Son Dakika
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