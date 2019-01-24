Son Dakika Haberleri: Kemer'in Zirvesinde Kar Keyfi

Kemer'in Zirvesinde Kar Keyfi

40 dakika önce

Kemer Belediyesi'nin yarı yıl tatili hediyesi olarak düzenlediği teleferikle Tahtalı Dağı gezisine katılan öğrenciler ile velileri, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kemer'in Zirvesinde Kar Keyfi, System.String[]
Kemer Belediyesi'nin yarı yıl tatili hediyesi olarak düzenlediği teleferikle Tahtalı Dağı gezisine katılan öğrenciler ile velileri, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerine yönelik olarak düzenlenen teleferik gezisi yoğun ilgi gördü. 21 Ocak- 3 Şubat tarihlerinde devam eden gezinin ilk 2 gününde, bine yakın veli ve öğrenci Tahtalı'la Dağı'nda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Çoğu ilk kez Tahtalı Dağı'na çıkan ve ilk kez kar gören öğrenciler, kartopu oynadı, karda kaydı ve kardan adam yaptılar.

"Başarıya teşvik için"

Öğrencileri başarıya teşvik için böyle bir gezi düzenlediklerini aktaran Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve velilerine teşekkür ediyoruz. Tüm öğrencilerimize ikinci dönemde ve öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:30 Kaynak: İHA

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