Kemeraltı Bölgenin Parlayan Yıldızı Olacak"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Kemeraltı'nı elden geçireceğiz, burayı güzelleştireceğiz, canlandıracağız. Bölgenin parlayan yıldızı olacak, yabancı turistler turlarında Kemeraltı'nı isteyecek" diye konuştu.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Kemeraltı'nı elden geçireceğiz, burayı güzelleştireceğiz, canlandıracağız. Bölgenin parlayan yıldızı olacak, yabancı turistler turlarında Kemeraltı'nı isteyecek" diye konuştu.



İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti yapan Nihat Zeybekci, bir esnafın "Yağmur yağdığında burası çamur içerisinde kalıyor, Kemeraltı'nda neler yapacaksınız ?" sorusu yöneltmesi üzerine bölgenin alt ve üst yapısının yeniden değerlendirileceğini ifade etti.



Zeybekci, "Kemeraltı dünyanın en büyük açık alışveriş merkezi. İzmir'in bir değeri. Buradaki restore edilecek bölgenin tamamını elden geçireceğiz, burayı güzelleştireceğiz, canlandıracağız. Bölgenin parlayan yıldızı olacak, yabancı turistler turlarında Kemeraltı'nı isteyecek. Ama önce altyapısını düzenlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Çarşının da içinde bulunduğu Kadifekale, Yeşildere, Agora ve Smyrna antik kentini kapsayan alanın "Tarihi Kent Merkezi" olarak ilan edileceğini ve buradaki tarihi yapıların hepsinin elden geçirileceğini aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:



"Kültarpark'ta eski fuar, festival havasında yeniden canlanacak. Duvarları kaldırılacak, ışıklandırması yapılacak. Orası bütün vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği, sporlarını yapabileceği bir yer olacak. Özelleştirme, satma konusu yok. Yanındaki inşaat bölgesi de TMSF'ye iade ediliyor. Burası için de güzel projelerimiz var."



Zeybekci, ayrıca Kıbrıs Şehitleri Caddesini de gezdi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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