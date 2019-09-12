Kemeraltı Çarşısı Fuar'a Taşındı
2 saat önce
Liman kenti İzmir, tarihi boyunca hep önemli bir ticaret merkezi oldu.
Liman kenti İzmir, tarihi boyunca hep önemli bir ticaret merkezi oldu. Kemeraltı da Helenistik dönemden beri şehirdeki ticaretin hem kalbi hem beyni olarak işlev gördü. İstanbul'daki Kapalıçarşı'dan 1500 yıl daha eski bir tarihe sahip olan Kemeraltı, şehrin sosyal ve kültürel hayatına da damga vurdu
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:02
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