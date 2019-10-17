Keşan ilçesinde, "Kemerin Ses Getirsin Yarışması"nda çektiği videoyla ödül almaya hak kazanan İnci Yavuz'a, scooter hediye edildi.

Karayolu Trafik Güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 9-31 Ağustos'ta düzenlenen "Kemerin Ses Getirsin Yarışması"nda çektiği video ile ödül almaya hak kazanan İnci Yavuz'a, hediyesi verildi.



Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İçişleri Bakanlığınca ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının azaltılması, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada ödül almaya hak kazanan İnci, annesi Eylem ve babası Serkan Yavuz'u makamında kabul etti.

Özder, hediyesini takdim ettiği Yavuz'a, emniyet kemerinin önemine dikkat çektiği için teşekkür ederek, bu duyarlılığının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Scooter hediyesini alıp kaskını takan İnci Yavuz da, "Biz ağabeyimle arabamızda arka koltukta otururken her zaman emniyet kemerlerimizi takarız. Emniyet kemerlerimiz takılıyken, arabada video çektik ve çektiğimiz videoyla yarışmaya katıldık. Aslında ben kısa yollarda bile kemerimi takıyorum. Siz de emniyet kemerinizi takın. Kemeriniz ses getirsin." dedi.