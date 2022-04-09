Kemerle boğularak öldürülmüştü! Zeynep'e eski eşinin tuzak kurduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Ç.(46)'nin evine kalan eşyalarını almak için gitti. O sırada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında gözü dönen Birol Ç.'nin Zeynep Gıcık'ı pantolon kemeriyle boğarak öldürdüğü iddia edildi. Çevredekilerin gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrol ettiği Zeynep Gıcık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kadının cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eski eş Birol Ç, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zeynep Gıcık

KIZINA CEZAEVİNE GİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Birol Çaylak'ın eski eşi Zeynep Gıcık'a tuzak kurduğu ortaya çıktı. Çaylak'ın kızı Burcu Çaylak'a karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine gireceğini, evin anahtarını ise kapı paspasının altına bıraktığını söylediği öğrenildi. Kızından eski eşinin cezaevine gittiğini öğrenen Zeynep Gıcık, evde kalan eşyaları almak için geldi.

EŞİ İÇERİ GİRİNCE KEMERLE BOĞDU

Paspas altında anahtarı alıp kapıyı açan Gıcık karşısında bir anda Birol Çaylak'ı gördü. Zorla eve soktuğu kadını öldüresiye döven Çaylak, pantolonunun kemeri ile boğdu. Çaylak'ın daha önce de çok kez Zeynep Gıcık'ı dövdüğü, bir kez de bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Birol Ç.

TOPRAĞA VERİLDİ

Birol Çaylak'ın kemerle boğarak öldürdüğü, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık için Boyabat ilçesinde cenaze namazı kılındı. Zeynep Gıcık'ın kızı Burcu Çaylak (14) ve annesi Yeter Gıcık (70) tabutu sarılarak gözyaşı döktü. Burcu Çaylak'ın "Anne ne olur gitme, uyan anne" sözleri yürekleri dağladı.

"KIZIMI DÖVERDİ"

Zeynep Gıcık ile aralarındaki son konuşmasını anlatan annesi Yeter Gıcık, "Birol kızına 'cezaevine gidiyorum' dedi. Kızı da 'anne, babam anahtarı paspasın altına koymuş, anahtarı alalım oradan' dedi. Dün akşam da kızıma 'gitme' dedim ama 'gideyim, çocuğun bilgisayarı kaybolur, anahtarı oradan alırlar, hırsız çoğaldı' dedi. Ben de 'çabuk gel' dedim. Telefonu kapattık, bir daha ulaşamadık. Koşup evden gelemedim. Polisi aradım eve gittik. Kızımı öldürmüş. İdamını istiyorum bu adamın. Yıllardır kızımın ne kolu kaldı ne kanadı. Kızımı döverdi. Hep kırık çıkıkçıyla uğraştık" dedi.

"DAYAK ATIYOR, İNFAZ EDİYOR"

Zeynep Gıcık'ın kardeşi Sedat Gıcık da (33) çok üzgün olduklarını belirterek, "En büyük oğlu 21 yaşında. Şu anda askerde kendisi yolda geliyor. Oğluna diyoruz ki 'oğlum tez gel', gerçekten tez geliyor, annesinin cenazesine geliyor. Daha önce de eşine şiddet uyguluyordu. Devlet yakalıyor, 'Niye yaptın?' diye soruyorlardı. Buda, 'Bir daha yapmam' diyordu ve bırakılıyordu. Kızına 'Ben cezaevine gidiyorum, anahtarı kapıya bıraktım, alın' diyor. Kız da direk annesine söyleyeceğini biliyor. Kızda annesine söylüyor. Annesi de saf, hırsız girmesin diye kalan eşyaları almak için eve gidiyor. Bu içerde onu bekliyor. Alıyor içeri dayak atıyor ve maalesef infaz ediyor" ifadelerini kullandı.