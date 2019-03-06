'Kenan Doğulu 9 Mart Cumartesi Ankara Congresıum'da

Her konserinde izleyicilerine adeta bir müzik ziyafeti yaşatan Kenan Doğulu, dansa davet eden hareketli şarkılarının yanı sıra romantik şarkılarından oluşan özel repertuarı, güçlü sahne yorumu ve şovlarıyla yine geceye damgasını vuracak.

Ankaralı hayranlarına müzik dolu keyifli bir gece yaşatacak olan Kenan Doğulu'ya sahnede Mustafa Haybat, Orhan Deniz, Nedim Ruacan, Abbas Karacan, Duygu Soylu, Sinem Yalçınkaya ve Tahsin Endersoy gibi değerli isimlerden oluşan orkestrası eşlik edecek.