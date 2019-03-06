Son Dakika Haberleri: 'Kenan Doğulu 9 Mart Cumartesi Ankara Congresıum'da

'Kenan Doğulu 9 Mart Cumartesi Ankara Congresıum'da

2 saat önce

Kenan Doğulu, 2 Mart'ta İstanbul'da büyük yankılar yaratan 360° konserinin ardından 9 Mart Cumartesi Ankara Congresium'da sevenlerini coşturmaya hazırlanıyor.

'Kenan Doğulu 9 Mart Cumartesi Ankara Congresıum'da, System.String[]

Her konserinde izleyicilerine adeta bir müzik ziyafeti yaşatan Kenan Doğulu, dansa davet eden hareketli şarkılarının yanı sıra romantik şarkılarından oluşan özel repertuarı, güçlü sahne yorumu ve şovlarıyla yine geceye damgasını vuracak.

Ankaralı hayranlarına müzik dolu keyifli bir gece yaşatacak olan Kenan Doğulu'ya sahnede Mustafa Haybat, Orhan Deniz, Nedim Ruacan, Abbas Karacan, Duygu Soylu, Sinem Yalçınkaya ve Tahsin Endersoy gibi değerli isimlerden oluşan orkestrası eşlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:21 Kaynak: Bültenler

Kenan Doğulu, Güncel
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