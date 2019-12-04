Son Dakika Haberleri: Kenan Doğulu ve Beren Saat sorunları böyle aştı!
Son Dakika Magazin Kenan Doğulu ve Beren Saat sorunları böyle aştı! - Son Dakika Magazin

Kenan Doğulu ve Beren Saat sorunları böyle aştı!

6 saat önce

Çift barışı kutlamak için Los Angeles'taki evlerine gitti.

Kenan Doğulu ve Beren Saat sorunları böyle aştı!, System.String[]

Çift barışı kutlamak için Los Angeles'taki evlerine gitti. Kenan Doğulu sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söyledi:


'Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu'


"Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor." (POSTA)

Kenan Doğulu, Los Angeles, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:50 
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