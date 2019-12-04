Kenan Doğulu ve Beren Saat sorunları böyle aştı!

Çift barışı kutlamak için Los Angeles'taki evlerine gitti. Kenan Doğulu sorunu nasıl aştıklarını soran bir arkadaşına şunları söyledi:



'Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu'



"Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor." (POSTA)