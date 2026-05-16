Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu
16.05.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen gizemli mesajla adeta kabusu yaşadı. İddiaya göre ünlü şarkıcıya gönderilen mesajda, “Otel görüntülerin elimizde. 300 bin doları söylediğimiz hesaba yatır. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız” ifadeleri yer aldı. Büyük şok yaşayan Doğulu, profesyonel bir şantaj ağıyla karşı karşıya kaldığını düşünerek hemen harekete geçti.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen tehdit ve şantaj mesajıyla sarsıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alınan sanatçı, soluğu adliyede aldı. Ancak savcılıktan dosyaya ilişkin şaşırtıcı bir karar çıktı.

"300 BİN DOLAR VERMEZSEN...

Edinilen bilgiye göre; Kenan Doğulu’nun telefonuna, “Otel görüntülerin elimizde. 300 bin doları belirtilen hesaba yatırmazsan savaşmak zorunda kalacağız” yazılı bir şantaj mesajı gönderildi. Mesaj karşısında vakit kaybetmeyen ünlü sanatçı, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI: TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ 

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. "Tehdit" ve "şantaj" iddialarını titizlikle inceleyen savcılık, yapılan teknik takiplere rağmen çarpıcı bir sonuca ulaştı.

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin de dahil olduğu incelemeler neticesinde, mesajların gönderildiği hesapların ve kişilerin kimlikleri tespit edilemedi.

SAVCILIĞIN KARARI 

Savcılık; söz konusu eylemin para transferi gerçekleşmediği için "teşebbüs aşamasında kaldığını" ve şüphelilerin "kimliklerinin belirlenemediğini" gerekçe göstererek dosyada takipsizlik kararı verdi.

Yaşanan bu şok gelişmenin ardından ünlü şarkıcı Kenan Doğulu cephesinden karara itiraz edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Dolandırıcılık, Kenan Doğulu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kenan Doğulu Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:08:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.