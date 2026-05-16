Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen tehdit ve şantaj mesajıyla sarsıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alınan sanatçı, soluğu adliyede aldı. Ancak savcılıktan dosyaya ilişkin şaşırtıcı bir karar çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Kenan Doğulu’nun telefonuna, “Otel görüntülerin elimizde. 300 bin doları belirtilen hesaba yatırmazsan savaşmak zorunda kalacağız” yazılı bir şantaj mesajı gönderildi. Mesaj karşısında vakit kaybetmeyen ünlü sanatçı, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. "Tehdit" ve "şantaj" iddialarını titizlikle inceleyen savcılık, yapılan teknik takiplere rağmen çarpıcı bir sonuca ulaştı.
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin de dahil olduğu incelemeler neticesinde, mesajların gönderildiği hesapların ve kişilerin kimlikleri tespit edilemedi.
Savcılık; söz konusu eylemin para transferi gerçekleşmediği için "teşebbüs aşamasında kaldığını" ve şüphelilerin "kimliklerinin belirlenemediğini" gerekçe göstererek dosyada takipsizlik kararı verdi.
Yaşanan bu şok gelişmenin ardından ünlü şarkıcı Kenan Doğulu cephesinden karara itiraz edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.
