Kenan İmirzalıoğlu: Kızım ne derse o!

Ünlü sunucu dört yıl önce Sinem Kobal ile Cunda adasında dünyaevine girmişti. Sinem Kobal'ın hamile olduğu ve kız bebek beklediği yönündeki iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 5 aylık hamile güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu kızlarına kavuşmak için gün sayıyor…



Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün 46 yaşına bastı. Programın Yenibosna'daki stüdyosunda, İmirzalıoğlu için sürpriz kutlama yapıldı.



Ünlü oyuncu, ATV yöneticileri ile yapım ekibinin sürprizi karşısında çok mutlu oldu.



'BENİM İÇİN ONUR'



İmirzalıoğlu, "Yıllarca çok beğenerek takip ettiğim programın sunuculuğunu yapmak benim için onur" dedi.



Baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, "Allah nasip ederse ben de seneye Babalar Günü'nü kutlayacağım.



Ben kızım ne isterse yerine getireceğim, terbiye kısmı eşim Sinem'de olacak" dedi.