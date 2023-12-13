Kenan Öztürk, Deniz Akkaya\'nın \'\'Eş değiştirme partisi verdi\'\' sözünü yalanladı

Engin ve Dilan Polat çiftinin ardından gözlerin çevrildiği Kenan-Eylül çifti hakkında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konuldu. Çifti hedef alan paylaşımlar yapan Deniz Akkaya, küfürler yağdırarak Kenan Öztürk'ün yurt dışında uyuşturucu ve eş değiştirme partisi düzenlediğini iddia edince jet yalanlama geldi.

"BELGE GÖSTER, ORADAN ÖTME"

Akkaya'nın iddia ettiği uyuşturucu ve eş değiştirme partisi iddiasını yalanlayan Kenan Öztürk, "Bakın biz bir şeylere cevap verip kanıtladıkça çıtanın b..unu çıkardılar. Şimdi de başka şeylerin iftirasını atmaya başladılar. Ya arkadaşım kanser gibisiniz. Bir yanda anneye çocuğa küfreden kadın var, millet bunu savunuyor. Üstelik ne dese kanıtladık. Bana belge göster oradan ötme" dedi.

AKKAYA: UYUŞTURUCU VE SWİNGER PARTİSİ YAPIYOR

Çiftle ilgili X hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Deniz Akkaya, Kenan Öztürk'ün Amerika'da parti verdiğini ileri sürerek "Şimdi bana bak o... b.... çocuğu Kenan, sizin için hazırlanan böyle güzel bir rapor var. Sana birkaç maddesini gönderdim sadece. Sanıyorsunuz ki siz oraya gittiniz, takip edilmiyorsunuz. Bu ülkeyi, bu devleti, bu ülkenin insanını koyun, salak, aptal sanıyorsunuz. Deprem bölgesiyle ilgili ağlarken bu evleri nasıl aldınız? Uyuşturucu, swinger partilerle ilgili olan kısmı içler acısı. O pis, lağım ağzını bir daha açarsan Amerika'da o çocukları senin elinden aldırırım sana söz veriyorum. Hele bir dene, devam et bakayım" ifadelerini kullandı.